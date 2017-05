à la petite boudeuse Cantin !

Chaque jours je croise ton chemin , ton petit cubicule me donne tellement d'envie ! Je brûle de désire envers toi , s'il te plais mon coco reconnais toi et fais moi ta déclaration officielle , je n'attend que toi ! And I , will always love you , et tes petits céleris du mercredi m'ont fait rougir , j'aimerais tellement que tu m'en tende une branche , que je croquerais avec amour ! Fais pousser mes racines et déclare moi ta flamme ! Ta nuans <3

La subtilitée célerienne, 9 mai 2017