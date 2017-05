Au barbu tatoué qui travaille chez Le Naturiste – Place Bourassa

Je suis allé m'acheter des vitamines pour les cheveux. J'étais à la caisse et tu est sorti d'en arrière et tu m'as dit bonjour avec un beau sourire. Tu m'a même proposé quelque chose d'autre mais j'ai décliné. Je voulais juste te dire que je t'ai trouvé très charmant. Garde le sourire et bonne fin de semaine à toi! :)

Fille au cheveux noir frisés, 13 mai 2017