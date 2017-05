joyeux anniversaire mon amour.

À ma belle amour aux cheveux roses, Ce jeudi 18 mai nous allons célébrer notre 18 e anniversaire de fréquentation. A travers ses années nous avons eu nos hauts et nos bas mais tout ce temps passé à tes coté a été fantastique. Malgré les embuches et les problèmes de la vie nous avons su rester forts l’un pour l’autre et l’un avec l’autre. Je nous souhaite de doublé ce 18 ans et même le dépasser de beaucoup afin de vieillir ensemble et de devenir vieux. Merci d’être la quand j’ai besoin de quelqu’un à qui parler, me confier, rire, pleurer et ne pas me juger de faire le fou (f.u. J’te juge  ). J’aime tes yeux brillants d’amour quand tu me regarde et je crois que les miens on le même éclat. On est fait pour être ensemble et nous sommes un maudit beau ti couple de 18 ans. Il y a tellement de raisons qui me font t’aimer. Merci pour le bonheur que tu m’as donné. Merci de me faire voir ce que je ne vois pas, de camoufler mes défauts et surtout de les acceptés. Je ne sais toujours pas ce que j'ai fait pour être si chanceux de t’avoir dans ma vie mais je suis tellement reconnaissant. Nous avons tellement grandi ensemble et je ne peux pas attendre pour voir ce que l'avenir nous réserve. Je t'aime Syby avec tout mon cœur et mon âme toujours et pour toujours! De plus c’est ta fête la même journée alors je te souhaite un merveilleux anniversaire et plein de bonheur et laisse toi gâté chanceuse. JE T’AIME

David xxxxxx, 16 mai 2017