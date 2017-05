Déjà cinq ans

Comme cela a passé vite ! Tu sais, rien ne nous empêche de nous saluer, lorsque nous nous croisons, tous les deux...Avec nos sourires naturels, un bonjour ou un bonsoir, comment ça va ?, tu as l'air fatigué(e), on dirait que tu as maigri un petit peu, ça te fait bien, etc, je donne des exemples...Ce n'est pas nécessaire d'entamer de longues conversations et de se raconter nos vies personnelles, de long en large ! Des petites gentillesses ne coutent pas cher à envoyer, mais font tellement plaisir à ceux et celles qui les reçoivent... Si cela s'adonnait que tu me revois, et que je suis isolé dans un local, viens quand même me dire bonjour, cela serait grandement apprécié ! Merci de ton attention ... :)

M., 20 mai 2017