Réponse: Déjà cinq ans

Je suis triste de dire mais je crois qu'on se trompe tous les deux de personne. Le monde est petit et on dirait que deux personnes vivent la meme situation ce qui mene a confusion. J'espere quand meme que tu vas revoir la personne que tu aimes. Peut-etre essayer de contacter la personne de maniere plus direct par reseaux sociaux ou par cell? Mais bien sur il faut aussi etre a l'aise. Et au final accepter le choix de la personne. Bonne journee!

..., 25 mai 2017