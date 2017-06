Réponse à 5 ans déjà

Ça passe vite ! Ce n'est pas que je t'ignore, c'est peut être que je ne te reconnaîs plus quand on se croise. Peut être qu'un jour je lèverai les yeux sur toi et j'aurai un second coup de foudre du siècle. Qui sait ? En repensant à ta vielle face de cette époque là, je souris.

Anonyme, 4 juin 2017