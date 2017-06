Réponse à réponse – 5 ans déjà

Si j'ai bien compris tu fais référence à certains choix que j'ai fais dans ma vie, certains changements. Je ne crois pas que tu fais référence à mon visage puisque mon visage est le même (?). En réalité ce n'est que le côté caché de ma personalité que je ne te montrais pas. Peut-être que tu m'avais trop vite jugé dans le passé quand tu te posait des "questions" sur moi à cause de ce que les gens disaient. Vraiment, il n'y a pas de "gros" changements, juste que maintenant j'assume. Je suis quand même heureuse d'avoir de tes nouvelles. Honnêtement j'étais très inquiète pour toi et ce n'est pas parce que je ne te parlais pas que je t'avais oublié. Mais bon... Il y a ce qu'on veut et puis il y a ce que le destin trace. Et si mon destin et ton destin sont écrits ensemble, on sera réunis malgrè les différences. Je ne sais pas plus que toi...--J'espere que je m'adresse a la bonne personne :) --

Anonyme, 7 juin 2017