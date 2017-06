Re : 5 ans déjà 9 Juin

C'est vrai de dire qu'on ne peut pas arreter d'aimer quelqu'un qu'on a vraiment aimer. Mais des fois pour qu'une relation dure ca prend plus que juste de l'amour. Ca prend aussi une certaine "entente", certains droits et certains devoirs, certaines valeurs. Toutes les relations qui durent et qui sont saines sont basés sur certains principes. Parmis ces principes sont la fidelité, le respect, la bonne communication, la confiance en l'autre, et certains roles -pour moi, j'aime les roles tranditionnels-. Et a l'age que tu avais a l'epoque, ce n'etait pas realiste de ma part de m'attendre a ce que tu puisse en venir a cette conclusion. Donc pas de blame sur toi aujourd'hui ni sur moi, et un pardon de ma part pour les erreurs que nous avons tous les deux faits et les peines que nous avons tous les deux vecus l'un a cause de l'autre. Tu as toujours ta place dans mon coeur. Mais, pour le moment, ce n'est pas une bonne idée. Je crois que nous avons besoin de plus de temps. Je t'invite sincèrement a lire sur le "sujet" qui m'a amené a changé ma vie (la raison pourquoi tu ne me reconnais plus), de lire directement de la source, et d'essayer de comprendre pourquoi j'ai fait ce choix il y a 5 ans de ca. J'espere que j'ecris a la bonne personne car je ne suis pas certaine. Passe un bon weekend.

Anonyme, 10 juin 2017