LA FILLE DANS LE BUS TORONTO-MONTRÉAL DANS LA NUIT DU 7 AU 8 JUIN

Salut, j'ai voyagé avec toi dans le bus Toronto-Montréal dans la nuit du 7 au 8 juin. On a parlé ensemble un peu, mais mon niveau en anglais n'est pas très bon et je n'étais pas capable de continuer la discussion avec toi. J'aimerais te connaître. Si tu lis ce message (peu probable …) et si tu es intéressée, tu peux m'écrire à d.clauss@yahoo.ca

D., 14 juin 2017