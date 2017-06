16 décembre 2016…8h45…Métro station rosemont

C'est ma troisième tentative de te rejoindre depuis 6 mois...Je regrette de ne pas être descendue avec toi à la station Berri-UQAM. J'étais en retard au travail, j'avais une réunion à 9h00...décision stupide de ma part. Tu te rendais probablement à ton cours ce matin-là. On se faisait des sourires depuis la station Rosemont, là où je suis embarqué dans le wagon. Le premier wagon du train. Un de ces nouveaux trains Azur. Tu étais debout appuyée sur un banc. Tu avais un manteau noir et tu avais chaud, tu étirais ton cool de temps-en-temps. Tu avais un sac à dos bleu pâle de marque Fjallraven. Tes magnifiques cheveux noirs en chignon sur le dessus de ta tête. Ton sourire radieux qui a m'a saisi. Moi cheveux gris, manteau kaki avec capuchon. Ne me laisse pas de message ici car on doit avoir un compte Facebook et je n'ai pas de compte Facebook. Écris-moi sur enpleinsoleil sur hotmail point com

Magnétisé, 18 juin 2017