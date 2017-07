Re à re: anon/coupable/ du 9 Juin

Premièrement, celui à qui "anon" peut penser, n'est pas l'auteur de ce message mentionné, qu'il se rappelle avoir lu et trouvé très beau ! Je pense que c'est une femme qui l'a écrit à l'intention d'un homme... Deuxièmement, n'a t'il pas pris ses responsabilités en allant vers elle, jeune femme très charmante à ses yeux, qu'elle était, pour faire les avances ou plutôt les .....approches nécessaires ? Je me rappelle encore, à l'époque, il ne jurait que par elle... Mais la dame lui avez donné plusieurs raisons à l'époque, comme quoi, elle n'était pas intéressée, mais elle n'était surtout pas libre ! Et lui il a du respecter ses réponses négatives, par respect et par principe...Aujourd'hui, son seul regret est de ne pas avoir saisi les occasions qu'il a eu, d'aller lui parler par la suite, peut-être même un très court instant, pour la rassurer ! Oh que si, il en avait du courage et il ne s'en serait pas fait avec les jugements et médisances des autres, et en passant, il ne cherche pas à refouler des sentiments mais plutôt à gérer des émotions, ce n'est pas tout-à-fait la même chose ! Merci et bon week-end.... En espérant que cela s'adresse à la bonne personne, une bouteille à la mer, svp ! :)

Un ami d'un confident, 8 juillet 2017