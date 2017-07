Toi & moi à Poudlard?

Allo petite Griffondor... On s'est croisés à la station Jean Talon. J'avais fait tomber ma cigarette électronique et tu l'as ramassée... Tu portais un chandail avec une joke sur Harry Potter pis t'étais ben cute. J'aurais voulu te dire quelque chose mais je me sentais tout niaiseux... J'espère que tu auras ce message, même s'il ne passe pas par une chouette! Réponds-moi et on pourrait aller manger un beigne tous les deux pour oublier la pluie!

Thomas-Vapoteur, 9 juillet 2017