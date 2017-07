Gypsy queen

Je t'ai croisé ce dimanche sur le quai de la station Bonaventure, tu ressemblais à une jolie gitane, ton chouchou dans tes cheveux et ton regard de kabyle m'ont ensorcelé. Peut-être pourras-tu me dire ma bonne aventure? Je t'ai entendu parler de ton métier de marionnettiste avec ton amie et je veux te dire que je veux bien être ta marionnette. Tu portais un chandail brun et ton pantalon pattes d'éléphant cachait tes souliers. Quelle est cette magie noire que tu as proféré à mon encontre? Délivre moi et écris moi. PS : Je suis charmant mais pas charmeur.

Zygomar, 9 juillet 2017