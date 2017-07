Beau Brun 69 henri bourassa christophe colomb

tres beau bonhome , habiller un peu sale, tu venais du travail ? cheveux trésse , tatoos , mysterieux , sombre , dans la vaingtaine habiller tout en noir avec un sacado noir tout a fait mon genre de mec , lair souriant mais pas trop tu as plutot lapparence dun tenebreux du genre pas clown plus serieux et cest exactement ce que je veux, jaimerais vraiment te revoir pour tenter ma chance, pour une conversation possiblement quoi, contacte moi sur gertrude8790@hotmail.com jespere te revoir mon beau brun tresse :(

tareine, 11 juillet 2017