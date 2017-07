@ COUP DE VENT

Désolée... Je suis certaine que la personne qui parle sous le pseudo coup de vent n'est pas le gars que j'ai rencontré....Ohhh que non...Il n'a aucune méchanceté en lui, mais toi par contre le karma t'attend au détour et tu le sais....Je te plains dans ton insécurité et ton contrôle excessif sur la situation. . De mon côté j'ai jamais forcé qui que ce soit a m'aimer et je n'ai pas besoin de ça et jamais je n'accepterais ça. Bonne chance!

J, 17 juillet 2017