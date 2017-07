Metro HB

Je t'ai remarqué hier soir. Au début j'étais dans ma bulle mais après plusieurs de tes regards me suis demandé c'est quoi que tu voulais. À chacun de tes regards je trouvais ça drôle car moi aussi je te regardais en cachette. Je sentais que tu voulais faire quelque part vers moi mais t'a hésité sûrement par peur que je t'ignore devant tout le monde. Avant de descendre du bus tu m'a jeter un dernier regard qui voulait tout dire mais que je t'ai pas rendu. J'aimerais prendre un verre avec toi si ça te dit et qui sait. Sache c'est la première fois j'envoie un flirt à quelqu'un

M, 18 juillet 2017