Re: Bel Adonis

Comme ma cécité m'empêche de voir, c'est mon ami Pierre qui m'a parlé de Flirt et de votre message. Je crois bien qu'il s'agit de moi car je prends le métro tôt avec mon chien et ma canne blanche. J'arbore la fameuse "coupe Longueuil" avec un cheveux assez épais donc le terme "crinière" est approprié! Par contre je n'ai hélas pu vous voir. Comme ferais-je pour vous retrouver? On pourrait se donner un rendez-vous style métro berri-uqam sur le puck à l'étage des airs bêtes aux guichets? On pourrait se donner un code style "dolly parton ne chantera pas au festival de jazz cette année" et je vous répondrai "les fourchettes, les forceps, forcaient la force a fur et à mesure" comme ca nous sauront à qui nous avons à faire. Partante?

Monsieur Pelchat, 21 juillet 2017