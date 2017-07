La vie sans toi, je ne sais pas

Tu m'as transformée en ton lost puppy...malgré que tu sois marié et que je ne vaux même pas une roue de rechange à TES yeux...je m'attend à ce que tu me comble...Je suis dépendante affective de toi, tu es ma drogue, mon oxygène, ma feuille de vigne...sans toi je ne vie pas, à chaque fois que je commence à tourner la page, continue à me culpabiliser, traine dans la boue. Pour toi je ne mérite pas d'amour et de tendresse, punis moi... je suis ton esclave (si tel est ton désir), si cela satisfait ton sadisme...LOL LOL LOL, je me donnerai en pâture pour toi...je n'ai aucun respect pour ma personne, fait ce que tu veux de moi. (je réalise que c'est ce que mes haters souhaitent, je le leur donne)

« Je ne m'aime pas, aime-moi »., 25 juillet 2017