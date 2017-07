Pour la jalouse et contrôlante ici présente

Dans la vie il y a toujours une facture à payer pour les méchancetés qu' on prend plaisir à envoyer... Et je trouve dommage pour toi ce qui t'arrive mais qui sème le vent récolte la tempête! Tout à un début et tout à une fin ... L'idée c'est de savoir comment on gère nos frustrations et accepter de perdre parfois pour obtenir mieu. Après toutes ces années tu n'as pas réussie à te faire aimer comme tu le souhaitais... Remets toi un peu en question le problème viens de toi et de cette jalousie qui empoisonne ta vie et celle des autres . Faut prendre un peu de maturité et garder ses énergies pour construire non pas pour détruire je suis désolée pour toi c'est sincère ! Bonne chance!

anon, 25 juillet 2017