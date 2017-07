À la jolie femme sur le quai de Berri direction Longueuil.

Nous sommes jeudi le 27 juillet vers 18h50, je descend à toute allure les marches menant au quai du metro en espérant l'attraper. Beep, Beep, Beep... Le métro me ferme la porte au nez. Jaurais dû courir plus vite puisque je vais devoir regarder un mur de béton et une tv qui tourne en boucle pendant 10min et ainsi manquer mon bus une fois à Longueuil. 3 à 4 minutes interminables s'écoulent lorsque soudainement, je m'aperçois quil y a une jeune femme à mes côtés, semblant regarder dans ma direction. Peut-être quelle regarde la tv plate elle aussi, située à ma gauche?? Je me rend bien vite à l'évidence que ce n'est pas la tv qu'elle regarde avec attention. Je sens son regard fixé sur moi, je dois avouer que je suis légèrement intimidé!! Lorsque nos regards se croisent enfin, tu esquisses un magnifique sourire. Tes lèvres rouges sont ennivrantes. Ta robe blanche fleurie épouse ton corps à la perfection. Le métro klaxonne en rentrant en gare et tu prends place perpendiculairement à la rame de métro. Je m'assois un peu en retrait de toi, le long de la fenêtre. Je regrette déjà de mon choix de siège puisqu'il y a des gens debout qui te cache partiellement. Nos regards se croisent à nouveau brièvement. On s'échange un sourire, puis un autre. Lorsque j'en ai l'occasion, j'utilise la bonne vieille technique pas subtile de te regarder à travers le reflet de la vitre du métro. Tu passes ta main à travers tes beaux cheveux... et nous voilà déjà à Longueuil. Par nervosité, je n'ai même pas jeté un regard derrière moi à la sortie du métro. Je vais m'en vouloir pour un bon bout de ne pas avoir eu le courage de t'aborder. En espérant que nos chemins se croiseront à nouveau.

Le gars avec un sac à dos bleu royal et un t-shirt rouge vin très heureux d'avoir raté son métro. , 27 juillet 2017