Chère future dominatrix d’otakuthon, je vous souhaite un bon retour chez vous

j'aurais bien aimé dire le nom de ton personnage d'anime favorie, mais malheureusement je ne l'ai pas noté, en sachant que c'est moi qui t'avais poser un question sur ton ''look'' intéressant et je me demandais qu'elle personnage étais-ce. La mémoire est une facultée qui oublie et je n'ai pas fais attention, puisque je n'ai pas pensée a le transcrire. J'espère que tu as aimé l'expérience et avec chance peut-être vous revoir un jour si les astres le décide. j'ai ét surpris pas le personnage que tu aimerais bien incarnée, c'est original :).Je ne pense vraiment pas que tu lises ceci, puisque tu ne vis pas a Montréal, mais j'ai eu le goût tout de meme. J'espère que tout ces bien passé avec ton ami(e) au Stade Olympic :). Bon retour

Le Passant, 6 août 2017