@ Mon gentleman anonyme …(M)

Bonjour a vous cher M, Vous savez ce que j'admire chez vous plus que tout... votre finesse d'esprit, c'est peu commun vous savez , de même que votre empathie et votre gentillesse pour les autres. J'ai une drôle d'impression un peu comme si je m'étais perdue dans un jeux de miroirs en plein milieu d'une foule de peut êtres!??? Je cherchais dans le passé mon intemporel présent... Ne nous sommes pas déja rencontrés bel étranger ? je me sent un peu comme si je vous connaissais sans vous connaître. Une petite anecdote pour vous , il y a bientôt 10 ans de cela,quelqu'un m'a offert un mot en cadeau,un mot doux a mes oreilles quelquechose qui ne s'efface pas mais qui aujourd'hui a travers une foule de mots et de personnages prend tout son sens... Un genre de déja vu... Je ne crois pas aux coincidences et j'ai l'oeil pour le détail !:) J'ai confiance en la vie . Merci par ce qu' aujourd'hui je n'ai plus aucunes craintes a faire votre connaissance... Ça risque même d'être pour nous une pétillante surprise... ;)

J, 7 août 2017