My man!

Je sens que cette journée est spéciale. Je t'ai rencontré sur Villeray au coin de Fabre. Tu portais un Col roulé gris accompagné d'un parapluie, très sexy. Stylé et sublime personnalité, il me semble que quelque chose de magique pourrait se passer entre nous. Je crois que tu m'as remarqué. Tu m'as regardé et tu as souri. Mon coeur a fondu, il est clair qui y avait quelque chose d'électrique. J'ai entendu la personne qui t'accompagnait te souhaiter bon anniversaire. Je profite de cet espace pour tenvoyer les mêmes voeux. Que cette journée soit extraordinaire et que tes rêves se réalisent.

Your girl!, 21 août 2017