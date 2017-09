Au barbu au cheveux long du 22 août 2017

Bonsoir le barbu, ta description me ressemble un peu et j'ai effectivement débarqué à Berri ce soir-là. As-tu plus de détails? Par exemple, c'est à quel métro que tu m'aurais tenu la porte? J'attends de tes nouvelles!

Une miss aux cheveux bruns avec des pointes vertes, 11 septembre 2017