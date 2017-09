Jeune femme à l’accent français – Boul.Décarie – Station Namur

Salut à toi On s'est croisé sur le boulevard Décarie proche de la station Namur, je chantonnais une chanson de Green Day tu as enlever tes écouteurs me demandant si je t'avais dis quelque chose. J'ai répondu "non, (timidité, quand tu nous tiens...). Et nous avons repris nos chemins différent... De retour au travail, je me suis dis que j'ai loupé la chance de te faire la conversation, toi qui avait un sourire si ravissant. Si tu te reconnais, je peux toujours m'écrire! Question de me reprendre! :)

anon, 12 septembre 2017