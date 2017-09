Du rouge jusqu’au bout des ongles

Ta robe rouge me rappelle mon premier amour d'été, où ma bien aimé m'embrassais de ses lèvres pourpre et pulpeuse. Tu es monté au métro Berry et jai tout de suis remarque ton vernis à ongle rouge, rouge comme ta robe, rouge comme le sang pulsé par mon cœur enflammé. Pensive, j'aimerais te parler sans te déranger dans tes songes. Merci d'avoir apporté cette robe rouge dans ma journée. Tu m'as fait évadé de la monotonie de ma journée et pendant instant, je me voyais revivre mon premier amour d'été. Elle s'appelait Julie...

JK, 12 septembre 2017