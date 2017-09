Belle haitienne samedi 2 sept. vers 17 heures

On a pris la 49 au métro H. Bourassa on a descendu tout les deux sur pi IX pour prendre la 139. Tu étais accompagnée d'une dame qui a eu des problemes avec son billet et tu es venue l'aider pendant que je parlais au chauffeur. C'est a ce moment la que je t'ai abordé et on s'est regardé doit dans les puis je suis allé m'assoir derriere toi pour continuer la conversation. Malheureusement tu as descendu sur monselet beaucoup trop vite et m'a dit que je peux te revoir sur pi IX. Je souhaite te revoir.

L'espoir, 17 septembre 2017