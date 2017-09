À l’inconnu…

Merci c'est très gentil...Un tel amour laisse la porte ouverte à l'infiltration de l'air, si j'analyse tes messages, j'observe que pour toi je ne suis pas aussi inconnue que ça... Tu me décris telle que je suis... Question ...pour quelle raison ? et comment tu as fais?

La brunette..., 19 septembre 2017