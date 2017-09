Le voisin d’en face

Cher voisin, toi qui es si musclé, si beau avec ta peau bronzée, tes cheveux blond et tes yeux bleus, si gentil avec les autres, tu me fais rater un battement de cœur quand je te vois (surtout torse nu). Tu es presque toujours en train de laver ta voiture ou dans ta piscine ou m'invite et les autres voisins chez toi... P.S je t'ai déjà vu en caleçon et cela ne t'avais pas dérangé. Après ce détail je suis sûre que tu me reconnaîtras. 😘

Ta voisine Lina, 19 septembre 2017