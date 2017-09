A tous…

Voila... J'ai été une étoile filante pour cet homme... Celui la se reconnaîtras sans équivoque on s'est connus temporairement sur une période de 3 ans a peu près on & off dans le passé . Nous avons pris des routes différentes et des engagements respectifs et nous avons des responsabilités ,mais nous connaissons beaucoup de gens en commun. Nous ne prenons pas ni le bus ni le métro ou très peu... J'ai son numéro il a le mien ou il peux l'avoir facilement a travers des amis communs. Je pense juste qu'il ne sait pas que j'écris ici...(Dernier recours exutoire) Mais je pense quand même aujourd'hui que la balle est dans son camp ce n'est pas aux filles de toujours courir après un gars sans cesse c'est plutôt a lui de faire un move aujourd'hui. De mon côté j'en ai fait des pas de géants vers lui peut être même plus que pour ma part mais on doit être deux pour faire un tango... Puis a force d'être toujours une locomotive on perd l'intérêt on se dit que l'autre ne se battras pas pour la cause alors...Pourquoi ? Par peur d'un engagement nouveau,par peur de l'inconnu ,par ce qu'il pense qu'une personne comme moi c'est trop beau pour être vrai....Ou par manque d'intérêts simplement Bien souvent on a la vie qu'on choisi. Notre Enfer ça a toujours été les autres se qu'ils vont dirent ce qu'ils vont penser...mais nous la dedans on aurait fait trop de jaloux! :) Vous savez ce que je pense que si on a une pauvre estime de soi même le bon qui passe sur notre route on va nous passer sous le nez assurément par ce qu'on est sûr de ne pas méritez ce qui se présente... Je suis bien dans ma peau, lui moins , c'est correct c'est juste dommage de laisser passer quelquechose d'aussi fort quelquechose de vrai, de palpable, de réel un cadeau du ciel... une rencontre qui de la première a la dernière a été un cocktail de couleurs et d'émotions tout a fait indélébile ... Quelquechose qui lui a semblé impossible et inaccessible mais pourtant... Je suis toujours la a regarder vers l'horizon en me disant sait on jamais quand... FIN

Nostalgie, 29 septembre 2017