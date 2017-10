À l’inconnu, celui qui m’a aimé…

La pluie et la neige descendent du ciel, et n'y retourne pas sans avoir arrosé la terre, et fait germer les plantes, sans donné la semence au semeur , elle ne retourne point sans effet, sans exécuter cette vérité...ou les montagnes et les collines éclateront d'allégresse...que le présent se répondent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, sur la verdure, et les gouttes d'eau sur l'herbe... toi qui m'a aimé, toi qui as connu le creux de la souffrance, toi qui es passé par là sur mon chemin... Aujourd'hui sois avec moi, toi qui as fais face jusqu'au bout... Je le jure par moi-même que le passé restera dans le passé, la vérité sort de ma bouche et la PAROLE ne sera point révoquée... Tu sais l'inconnu ? J'ai tout remis entre tes mains, ce qui m'accable et ce qui me peine, ce qui m'angoisse et ce qui me gêne, j'ai tout remis entre tes mains, le lourd fardeau traîné naguère, ce que je pleure, et ce que j'espère, et le pourquoi de mon destin... Et tout ce que j'ai reçu jusqu'ici, c'est ton Amour éternel... Tu as raison... Le fait que nous pensons sans cesse au passé, il nous fait perdre la vue de l'instant présent, vivre avec les douleurs passés, nous laisse aucune chance au présent pour nous rendre heureux... Tu étais là quand personne ne l'était...et répondu du parfum sur mon chemin...vers cet amour que je tends les bras, c'est dans la vie que je descends doucement...Merci je t'aime d'un Amour éternel...

La brunette..., 2 octobre 2017