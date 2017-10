Toi le beau brun de la ligne orange

Tu monte généralement à square victoria et tu descend à Berri sur la Orange, brun, musclé, barbe de 2 jours, veste en cuir, origine créole ? Bref, je te croise, je te regarde, tu me plais. Je suis blonde, fine et elancée, yeux noisettes. Nos regards ce sont croisés. J'espère te revoir régulièrement.

la blonde aux yeux verts de square victoria, 3 octobre 2017