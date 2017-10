un coeur qui sombre dans les ténèbres

POURQUOI as-tu laisses les DEMONS me SEPARER de TOI ?..je suis vraiment DESOLE de pas avoir ete ASSEZ BON , EFFICACE , PARFAIT et pas avoir su COMMENT te rendre HEUREUSE . je resterai a jamais dans les TENEBRES de ma SOLITUDE car tu ETAIS , ES , SERA et RESTERA ma LUMIERE pour TOUJOURS , car un COEUR PERDU dans la FIN DES TEMPS est un COEUR sans AMOUR.

Lephilosophedunouveaumonde, 10 octobre 2017