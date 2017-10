À AB…la porte était fermé…

J'ai fait de toi l'homme le plus aimé sur terre...aujourd'hui je doit reprendre ma route, seule mais toujours chaussé de persévérance, rien ni personne ne m'arrêterai, c'est écrit dans le ciel, pour vaincre le mal... Je serai toujours là pour ceux qui souffrent en silence, ceux dans les mots ne sortent pas...même ceux qui me connaisez pas... Je prie pour toi mon cœur, que tu puisse retrouver une femme aussi douce que moi, pour finir tes veux jours, je prie le ciel où que tu sois, mon cœur t'accompagne pour rendre ta vie plus douce...prends soins de toi...Adieu mon cœur...

La brunette..., 13 octobre 2017