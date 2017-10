On na tellement rit

Je me souviens exactement de la date et lheure le 29 septembre 14:50 ligne orange direction cote vertu nos regard se sont croiser a plusieurs reprise on etais assis un en face de lautre , il y avait un ptit monsieur accoter dans la porte , il est presque tomber sur le dos quand elle se sont ouverte on a tellement rit et lui aussi car les deux on a dit que sa nous etais deja arriver tu est debarquer a la station du college et les deux on sest retourner pour se regarder une autre fois , tout.est dans le sourire et le regard et jai eu des papillons en te regardant , jespere avoir la chance de les revoirs , toi la jolie ptite femme au cheveux brun , du barbu au cheveux long brun aussi :)

Le regard, 16 octobre 2017