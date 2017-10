Monsieur Belle-Barbe

Le beau Barbus, cheveux très court, de la station 'Concorde' (?) avec le symbole chinois dans le cou; Tu marches avec cadence et sensualité Tu as un iPhone SE (j'ai le même) et je crois que tu habites dans le coin du métro parce que tu marches pour y aller. Tu es beau, tu es passionné et tu me fait brûler de désir presque tous les matins, juste avant 7hAM pour les quelques minutes qu'on passe ensemble mais séparément. Tu débarques à 'Berri' (de débarque à Bonaventure) Est-ce que tu aimes la musique autant que t'as l'air de l'aimer quand t'as tes écouteurs sur les oreilles ? Est-ce que tu es célibataire? Est-ce que tu veux rencontrer un admirateur secret ?

D'Johnny, 18 octobre 2017