à la fille blonde de l’arrêt de bus

dès que je t'ai vu ce matin à l'arrêt 160 direction est, j'ai su que mon visage virait au rouge tomate, je te trouvait très belle, j'était le mec devant avec un chandail d'écureuil et le sac-à-dos bleu; tu portais une jupe bleu et rouge et une chemise blanche. tes yeux rêveurs me font rêver de pouvoir te retrouver. si tu lis ce message, j'aimerais te connaître. je tente ma chance ici!

danni, 18 octobre 2017