Réponse à l’étoile filante…

Tu vois la petite branche qui est dans l'œil de ton frère, mais tu ne vois pas la branche qui est dans ton œil... Si tu laisse pousser cette petite branche, elle deviendra un tronc...est-ce que tu as bien compris ? Celui ou celle qui déteste son frère est encore dans la nuit, est-ce que tu veux savoir dans quelle nuit ? Celui ou celle qui déteste son frère, peut marcher librement, il peut sortir et aller loin, il n'est pas chargé de chaînes, il n'est pas enfermé dans une prison, pourtant son crime l'attache avec des chaînes, non! Il n'est pas en prison, bien-sûr que si...c'est son coeur qui est sa prison ! Celui ou celle qui déteste son frère est encore dans la nuit, ne crois pas que cette nuit est peu de chose... Alors tu vois la branche qui est dans ton œil ?

La brunette..., 22 octobre 2017