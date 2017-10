Belle femme blonde à Cremazie

Vers 11 AM à Crémazie en attendant le metro direction cote-vertu, tu m'a mangé des yeux.Tu es une belle femme blonde portant des talons noirs et un habit beige, j'avais un hoodie noir,un jeans,des souliers de sports et les cheveux brun.

Le gars avec un hoodie, 27 octobre 2017