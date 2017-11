A celui qui m’a aimé,,,

Merci je sais que tu m'aime encore, j'aurais également mis les cieux aux pillage, pour te retrouver, mon seul péché c'est que je me penchait sur ma pierre de souvenir où, chaque nuit mon âme disait son soupir, sans toi maintenant mon cœur pleure de douleur,,,je vais prendre congé, 3 semaines au grand soleil, comme bagage ma solitude,elle est rude et amer,,, heureusement qu'il me reste tes mots doux qui restent gravé dans mon cœur,,,"JE T'AIME"

L'audacieuse, 2 novembre 2017