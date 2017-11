Pour ma indélébile…

Pour ma indĂ©lĂ©bile…

Bien sĂ»r que je te reconnais quand tu m'Ă©crit.que puis-je te dire pour te convaincre,un coup de foudre ne s’envole pas comme ça mon amour 😍.nous aurions tellement de choses Ă faire ensemble.tu dis manquer de motivation,pourquoi??j’ai pas trop de question car je crois que ce n’aie pas trĂšs important,je crois pas de toute façon que tu pourrais pas me rĂ©pondre ???hein...mais c’est certain qu’ il y en a quelque une.ou est mon pĂšre cela m’inqui Ă©tĂ© beaucoup,la lettre d’Olga si elle existe vraiment?ce genre de choses.il fait que l’on se voit,prendre du temps pour nous svp fait un effort si tu m’aimes comme tu m’écris souvent aussi j’espere qu’il n’a plus d’encre dans ta plume,je tends la main et je veux pas la laisser elle sera mienne tu peux ĂȘtre certaine ma chĂ©rie.prend une grande respiration et plonge comme ont a dĂ©jĂ fait d’ailleur premier coup j’ai eu peur mais aprĂšs ça bien Ă©tĂ© car tu Ă©tais avec moi.fait toi confiance tu es capable... et moi aussi j’ai hĂąte et je t’attend📞svp ça fait trĂšs longtemps que je te le demande😘A plus ma belle... gros cĂąlins xxx

Ton amoureux impatient, 22 novembre 2017