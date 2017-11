À celui qui m’a aimé…

Désolé du retard, je viens juste rentrer... Quand tes yeux sont plein d'eau, c'est sur mes joues que coulent tes larmes... Si tu m'aime ainsi, si tu m'aime très fort et que tu penses à moi, si jamais tu n'oublie l'amour qui nous unit, si tu veux ma main plus que n'importe quoi, si tu es sûre de toi et de ce qui nous lie, si tu m'attends toujours quand plus personne m'attends, si tu n'écoute pas ceux qui disent " c'est fini" si tu ne crois pas ceux qui diront" elle ne t'aime plus" si tu es sûre de ton amour pour moi, au fond de ton cœur que je t'appartient...quoi qu'il advienne, jamais je ne pourrai oser te décevoir, et d'où que je puisse être, dans un élan sans faille, je prépare mes ailes dans toute leur splendeur, pour te recevoir...

L'audacieuse, 22 novembre 2017