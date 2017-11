À celui qui m’a aimé…

Mon bien aimé...plusieurs fois tu es venu me voir en rêve, me prendre dans tes bras et me dire que je te manquais, et que j'attendais le bon moment pour venir te rejoindre, moi je finissait le balai des pinceaux, d'un peintre de mots, ces présences dont j'ai hérité, contre les dieux pervers... je portais ton nom jusqu'au sommet de la montagne, en traversant mille océans, déchaînés, pour t'apercevoir...à travers l'art je t'écris ma pensée, ôh , ces vibrations me viennent d'où ? Tu sais que c'est notre Amour qui est la cause..."gros câlin"

L'audacieuse, 27 novembre 2017