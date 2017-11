@ moi même… message du 28/11/17

Toi qui est partout et nulle part à la fois... Tu te reconnaîtras a travers,.. Une porte ou on s'est rencontrés la première fois. Une carte crée sur mesure pour toi, Une étiquette sur une bouteille de vin d'une cuvée spéciale, le parfum d'une rose qui arrive à l'improviste, a travers le petit message caché dans un biscuit de fortune, la pluie qui tombe lors d'une journée sans soleil ou encore dans une pièce remplie de monde qui disparaît dès que tu entres... Toi inspiration de tout mes écrits je t'ai immortalisé dans tellementt d'encre versée pour toi sur papier . Comment pourrais je t'oublier et te prouver que l'amour véritable existe malgré ton scepticisme... Étoile filante ;),

étoile filante, 29 novembre 2017