La brunette…

Pas de hlm et pas trop les grands édifices surtout les grands espaces mon amour...je veux faire du cheval et plein de choses.humm....ensemble...oui tu m’a fait mal très mal que pouvons-nous faire maintenant???oublier je pense que c’est la meilleure chose à faire pour le futur si ont veux que ça marche hein???l’humiliter viens avec l’expérience tu sais.je veux profiter du bon temps à toutes les jours dans les grandes et petites choses que la vie vas nous offrira.hummm...vois grand chasse tes peurs et reviens...moi je t’attend et j’ai hâte tu sais et je suis vraiment tanné c’est trop long humm...un tantinet long.a plus ma belle

Ton amoureux...humm..., 4 décembre 2017