Douce odeur de campagne

Il était minuit du soir dans le métro de montéal ligne bleu, direction st-michel. C’était la première fois que je prennais le métro. Tu avais des cehveux en bataille qui me rappelaient les plaines d’Abraham. Je cherche quelqu’un pour passer Noël et paque avec moi et mes 4 chats; Bono, Max, Junior et Gorbatchev. Je suis récemment divorcé, mais je suis fan de manga et d’anime. Tu avais un soulier troué et des pantalons... il me semble. Roses are red, violets are blue, Omae wa mu shinde hiru

Le bourgeois du Québec, 11 décembre 2017