Un manteau vert et des yeux bruns, de Rosemont à Berri-UQAM

Je me suis d'abord dit que, tant pis, j'allais te laisser repartir vers ta vie sans rien y faire mais puisque tu t'es retourné en descendant l'escalier mécanique vers le quai de la ligne verte à Berri-UQÀM, alors je tends une aiguille dans une botte de foin pour voir si tu la trouves. Je suis la grande fille au manteau vert (moi aussi) et à la tuque noire qui voyageait avec sa mère depuis la station Rosemont, vendredi matin. Joyeux Noël!

Une fille intriguée, 22 décembre 2017