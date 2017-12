À David

Bonjour David! C'est un collègue de travail qui m'a mentionné qu'il y avait un message qui s'adressait probablement à moi. Lorsque je l'ai lu, je me suis effectivement reconnu :) Ton message m'a fait sourire et à apporté un beau rayon de soleil à ma journée mais malheureusement je ne me souviens plus de toi dû à la grande quantité de personnes que je vois dans une journée. Je te souhaite un joyeux temps des fêtes et tu es le bienvenue dans mon autobus!!

Brunette 197, 23 décembre 2017