Belle black (Metisse) mince ligne verte

Vendredi 5 Jan vers 19:30 t'es rentrée à Guy Concordia avec une amie, puis elle est descendu en route. Pendant le trajet je cherchais a avoir un facetime avec toi ce que j'ai eu vers la fin et ton regard m'a envouté.T'es assez élancé avec les cheveux gras et bouclés genre. Je suis descendu à la station Monk avec regret de savoir que tu continuais :) et la j'aimerai vraiment te revoir. Si par hasard tu lis ce message et que tu te reconnais, fait moi signe :)

Le mec tout en noir, Monk, 6 janvier 2018