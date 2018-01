La poésie coupée

Tu es venu pour voir mes yeux mais tu as gardé ton capuchon à la manière de arrow. Tu aurais pu me laisser voir les tiens afin de s'y noyer ensemble, comme ce jour-là. Ton collègue qui porte le même prénom que toi peut te donner mon #, si te veux me parler. À moins que tu préfère que je te le donne par une devinette. Maintenant, j'ai un courriel perso. Dès fois tu m'inquiète. Ai-je raison de l'être? On dirait que tu ne viens plus sur Greene?

anon, 8 janvier 2018